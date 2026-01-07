Milano
Mercoledì 7 Gennaio 2026, ore 19.00
Ordini industria USA (MoM) in ottobre
07 gennaio 2026 - 16.05
USA,
Ordini industria in ottobre su base mensile (MoM) -1,3%
, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era -1,1%).
