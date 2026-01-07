Milano 17:35
Ordini industria USA (MoM) in ottobre

Ordini industria USA (MoM) in ottobre
USA, Ordini industria in ottobre su base mensile (MoM) -1,3%, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era -1,1%).
