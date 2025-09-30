Milano 16:25
Londra: calo per Endeavour Mining

Migliori e peggiori, In breve
Composto ribasso per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, in flessione del 2,07% sui valori precedenti.
