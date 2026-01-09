Milano 13:41
Londra: seduta difficile per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che soffre con un calo del 4,93%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Endeavour Mining rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve di Endeavour Mining è in rafforzamento con area di resistenza vista a 40,73 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,05. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 43,42.

