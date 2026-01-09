Londra: seduta difficile per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che soffre con un calo del 4,93%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Endeavour Mining
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di Endeavour Mining
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 40,73 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,05. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 43,42.
