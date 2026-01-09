Londra: seduta difficile per Endeavour Mining

azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale

(Teleborsa) - Scende sul mercato l', che soffre con un calo del 4,93%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 40,73 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,05. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 43,42.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)