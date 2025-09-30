Milano
Martedì 30 Settembre 2025, ore 16.43
Natural Gas (Amsterdam) a 32,05 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
30 settembre 2025 - 11.30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,05 euro/MWH alle 11:30.
