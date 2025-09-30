Milano 10:09
42.371 -0,43%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:09
9.272 -0,30%
Francoforte 10:09
23.689 -0,24%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,59 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,59 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,59 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```