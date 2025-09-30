Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 21:44
24.621 +0,04%
Dow Jones 21:44
46.323 +0,01%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

New York: balza in avanti Amgen

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società farmaceutica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,41%.

Lo scenario su base settimanale di Amgen rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la compagnia farmaceutica statunitense, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 275,6 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 283,9 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 270,7.

