Milano 16:27
42.631 +0,18%
Nasdaq 16:27
24.554 -0,23%
Dow Jones 16:27
46.307 -0,02%
Londra 16:27
9.338 +0,41%
Francoforte 16:27
23.779 +0,14%

New York: calo per Schlumberger

Seduta in ribasso per il fornitore di servizi di ingegneria, esplorazione e produzione di petrolio e gas, che mostra un decremento del 2,36%.
