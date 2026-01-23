S&P 500 e Nasdaq poco mossi, crolla Intel dopo outlook deludente

(Teleborsa) - Wall Street si muove in ribasso
, con S&P 500 e Nasdaq che si avviano verso il secondo calo settimana consecutivo. Pesa il crollo del produttore statunitense di chip Intel
, che ha previsto
ricavi e utili trimestrali inferiori alle attese mercato, spiegando di faticare a soddisfare la domanda per i suoi chip per server utilizzati nei data center di intelligenza artificiale.
Sul fronte geopolitico, non sono emersi nuovi dettagli significativi sul accordo mediato dalla NATO sulla Groenlandia
. In un vertice straordinario, i leader dell'UE hanno sottolineato
il "rispetto" nelle relazioni transatlantiche, con la Danimarca che ha ribadito la sovranità della Groenlandia come una linea rossa. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina
, il presidente Zelenskiy ha annunciato, dopo colloqui "positivi" con il Presidente Trump a Davos, che le garanzie di sicurezza per l'Ucraina sono state finalizzate. Gli sforzi diplomatici proseguono con colloqui di pace trilaterali ad Abu Dhabi oggi e sabato.
Per quanto riguarda i tassi di interesse, il mercato prevede che la Federal Reserve
manterrà i tassi al 3,5%-3,75% la prossima settimana, con gli investitori che esamineranno attentamente le dichiarazioni del Presidente Jerome Powell per trarre indicazioni sul futuro.
Tra chi ha pubblicato i risultati prima della campanella
di apertura, SLB
ha registrato
un quarto trimestre sopra le attese con spinta da asset ChampionX acquisiti, mentre First Citizens
ha comunicato
che l'utile del quarto trimestre sale a 580 milioni di dollari.
Guardando ai principali indici
di Wall Street, il Dow Jones
sta lasciando sul parterre lo 0,53%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500
(New York
), che si posiziona a 6.902 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il Nasdaq 100
(-0,2%); sulla parità l'S&P 100
(-0,11%).