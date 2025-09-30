Milano 17:35
New York: i venditori si accaniscono su MGM Resorts International

A picco il gestore di casinò e resort, che presenta un pessimo -5,58%.
