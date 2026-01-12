Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:24
25.827 +0,24%
Dow Jones 20:24
49.514 +0,02%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

New York: sell-off per Baxter International

Migliori e peggiori, In breve
New York: sell-off per Baxter International
Ribasso per il produttore di dispositivi medici e farmaci, che passa di mano in perdita del 4,22%.
Condividi
```