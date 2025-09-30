Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 21:46
24.637 +0,11%
Dow Jones 21:46
46.343 +0,06%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

New York: nuovo spunto rialzista per Warner Bros Discovery

Migliori e peggiori, In breve
New York: nuovo spunto rialzista per Warner Bros Discovery
Seduta positiva per l'azienda globale di media e intrattenimento, che avanza bene dell'1,86%.
Condividi
```