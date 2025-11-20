New York: andamento sostenuto per Warner Bros Discovery

azienda globale di media e intrattenimento

(Teleborsa) - Balza in avanti l', che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,44%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24,05 USD e primo supporto individuato a 23,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)