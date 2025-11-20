Milano 17:35
42.918 +0,62%
Nasdaq 21:03
24.235 -1,65%
Dow Jones 21:03
45.963 -0,38%
Londra 17:35
9.528 +0,21%
Francoforte 17:35
23.279 +0,50%

New York: andamento sostenuto per Warner Bros Discovery

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda globale di media e intrattenimento, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,44%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Warner Bros Discovery rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Warner Bros Discovery classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24,05 USD e primo supporto individuato a 23,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
