Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 22:00
24.503 -1,20%
Dow Jones 22:03
46.092 -1,07%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

New York: rally per Warner Bros Discovery

Migliori e peggiori
New York: rally per Warner Bros Discovery
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda globale di media e intrattenimento, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,93%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Warner Bros Discovery rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Warner Bros Discovery è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24,51 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```