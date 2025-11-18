New York: rally per Warner Bros Discovery

azienda globale di media e intrattenimento

Nasdaq 100

Warner Bros Discovery

Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - Grande giornata per l', che sta mettendo a segno un rialzo del 4,93%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24,51 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26,12.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)