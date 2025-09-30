Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 21:47
24.636 +0,10%
Dow Jones 21:47
46.347 +0,07%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

Migliori e peggiori, In breve
New York: profondo rosso per Baker Hughes Company
Ribasso per la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia, che passa di mano in perdita del 4,23%.
