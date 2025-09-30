Milano 17:35
New York: vendite diffuse su MGM Resorts International

(Teleborsa) - In forte ribasso il gestore di casinò e resort, che mostra un -5,58%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che MGM Resorts International mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,01%, rispetto a -0,66% dell'indice del basket statunitense).


Tecnicamente, MGM Resorts International è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 35,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 33,79. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 38,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
