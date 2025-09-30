Nucleare, ENEA e Framatome siglano accordo su tecnologie avanzate per reattori lunari

(Teleborsa) - Sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate per reattori a fissione nucleare al fine di produrre energia elettrica per i futuri insediamenti lunari. È l’obiettivo del(MoU) siglato da, azienda francese leader nel settore dell’energia nucleare.Nell’ambito dell’accordo, ENEA e Framatome condurrannosulper il reattore, con l’obiettivo di ottimizzarne efficienza e sicurezza, su nuovi materiali in grado di resistere alle condizioni estreme dello spazio e anche sull’utilizzo della manifattura additiva per realizzare i componenti del reattore. Grazie alla possibilità di operare anche in condizioni ambientali estreme dello spazio, un reattore nucleare può fornire energia in modo costante ed affidabile - specialmente nel corso delle lunghe notti lunari - consentendo così all’uomo una presenza continuativa."Sotto la spinta di questa visione comune Framatome ed ENEA hanno deciso di instaurare una collaborazione al fine di portare a compimento la creazione di Framatome Space e convalidare l’importanza di avere un attore industriale consolidato coinvolto nelle attività di sviluppo - ha dichiarato, vicepresidente di Framatome Space -. Il successo complessivo di tali sviluppi richiederà diverse competenze europee e siamo felici di partecipare a questa sfida”, ha concluso Lambert, che ha anche evidenziato la recente creazione della filiale Framatome Italia, nuovo passo nella cooperazione di lunga data dell’azienda francese con il nostro Paese."Unire e integrare le nostre competenze a quelle di Framatome è una grande opportunità per aumentare la portata internazionale delle nostre attività sui reattori nucleari di superficie, una precondizione per il successo in un’impresa tecnologica complessa - ha commentato, direttore del Dipartimento Nucleare di ENEA - Inoltre, la collaborazione consentirà lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate e competitive per accelerare ulteriormente la maturità industriale del settore, ampliando il portafoglio delle conoscenze e competenze europee e segnando un passo cruciale nell’uso sostenibile delle risorse lunari, sia per il ritorno degli esseri umani sulla Luna che in vista della preparazione delle future missioni su Marte".