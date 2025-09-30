Milano 10:09
42.371 -0,43%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:09
9.272 -0,30%
Francoforte 10:09
23.689 -0,24%

PALLADIUM del 29/09/2025

Finanza
PALLADIUM del 29/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Ribasso composto e controllato per il metallo prezioso, che archivia la sessione in flessione dello 0,83% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.283,8, mentre il primo supporto è stimato a 1.225,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.341,8.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
