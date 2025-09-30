PALLADIUM del 29/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Ribasso composto e controllato per il metallo prezioso, che archivia la sessione in flessione dello 0,83% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.283,8, mentre il primo supporto è stimato a 1.225,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.341,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)