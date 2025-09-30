Milano 10:09
42.371 -0,43%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:09
9.272 -0,30%
Francoforte 10:09
23.689 -0,24%

Parigi: andamento negativo per Pernod Ricard

Migliori e peggiori
Parigi: andamento negativo per Pernod Ricard
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso degli alcolici, che presenta una flessione del 2,58% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Pernod Ricard rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 81,01 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 82,65. Il peggioramento del produttore di vini e alcolici è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 80,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```