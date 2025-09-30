Milano 16:29
Perde Etsy sul mercato di New York
(Teleborsa) - Si muove in perdita il gestore di una piattaforma di e-commerce, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,52% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Etsy rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Etsy è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 71,06 USD, mentre il primo supporto è stimato a 67,34. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 74,78.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
