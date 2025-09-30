Piazza Affari: balza in avanti Avio

azienda aerospaziale italiana

Avio

(Teleborsa) - Balza in avanti l', che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,24%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 55,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 52,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 57,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)