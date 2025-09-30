Milano 16:31
42.657 +0,24%
Nasdaq 16:31
24.579 -0,13%
Dow Jones 16:31
46.254 -0,13%
Londra 16:31
9.337 +0,40%
Francoforte 16:31
23.793 +0,20%

PMI Chicago USA in settembre

PMI Chicago USA in settembre
USA, PMI Chicago in settembre pari a 40,6 punti, in calo rispetto al precedente 41,5 punti (la previsione era 43,4 punti).
