Home Page
/
Notizie
/ PMI Chicago USA in settembre
PMI Chicago USA in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
30 settembre 2025 - 15.50
USA,
PMI Chicago in settembre pari a 40,6 punti
, in calo rispetto al precedente 41,5 punti (la previsione era 43,4 punti).
Argomenti trattati
USA
(343)
