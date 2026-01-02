Milano 16:23
USA, PMI manifatturiero in dicembre
USA, PMI manifatturiero in dicembre pari a 51,8 punti, in calo rispetto al precedente 52,2 punti (in linea con le stime degli analisti).

