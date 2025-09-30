Milano 16:31
42.657 +0,24%
Nasdaq 16:31
24.579 -0,13%
Dow Jones 16:31
46.254 -0,13%
Londra 16:31
9.337 +0,40%
Francoforte 16:31
23.793 +0,20%

USA, Fiducia consumatori (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Fiducia consumatori (MoM) in settembre
USA, Fiducia consumatori in settembre su base mensile (MoM) 94,2 punti, in calo rispetto al precedente 97,4 punti (la previsione era 96 punti).
Condividi
```