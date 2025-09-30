Milano
16:31
42.657
+0,24%
Nasdaq
16:31
24.579
-0,13%
Dow Jones
16:31
46.254
-0,13%
Londra
16:31
9.337
+0,40%
Francoforte
16:31
23.793
+0,20%
Martedì 30 Settembre 2025, ore 16.48
Home Page
/
Notizie
/ USA, Fiducia consumatori (MoM) in settembre
USA, Fiducia consumatori (MoM) in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
30 settembre 2025 - 16.05
USA,
Fiducia consumatori in settembre su base mensile (MoM) 94,2 punti
, in calo rispetto al precedente 97,4 punti (la previsione era 96 punti).
Condividi
