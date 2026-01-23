Milano 17:29
44.739 -0,78%
Nasdaq 17:31
25.644 +0,49%
Dow Jones 17:31
49.119 -0,54%
Londra 17:30
10.134 -0,16%
Francoforte 17:30
24.859 +0,01%

USA, Fiducia consumatori Università Michigan in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in gennaio
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in gennaio pari a 56,4 punti, in aumento rispetto al precedente 52,9 punti (la previsione era 54 punti).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
```