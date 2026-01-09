Milano
Venerdì 9 Gennaio 2026
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in gennaio
09 gennaio 2026 - 16.05
USA,
Fiducia consumatori Università Michigan in gennaio pari a 54 punti
, in aumento rispetto al precedente 52,9 punti (la previsione era 53,5 punti).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
