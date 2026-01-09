Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:48
25.772 +1,04%
Dow Jones 19:48
49.511 +0,50%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

USA, Fiducia consumatori Università Michigan in gennaio

USA, Fiducia consumatori Università Michigan in gennaio pari a 54 punti, in aumento rispetto al precedente 52,9 punti (la previsione era 53,5 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
