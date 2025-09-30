Milano 10:12
Vendite dettaglio Germania (MoM) in agosto

Vendite dettaglio Germania (MoM) in agosto
Germania, Vendite dettaglio in agosto su base mensile (MoM) -0,2%, in aumento rispetto al precedente -0,5% (la previsione era +0,6%).

