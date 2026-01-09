Milano 13:39
45.677 +0,01%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:39
10.098 +0,53%
Francoforte 13:39
25.230 +0,41%

Italia, Vendite dettaglio (YoY) in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Italia, Vendite dettaglio (YoY) in novembre
Italia, Vendite dettaglio in novembre su base annuale (YoY) +1,3%, invariato rispetto al precedente.

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
Condividi
```