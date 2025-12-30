Milano 12:49
44.879 +1,00%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:50
9.911 +0,45%
Francoforte 12:50
24.472 +0,49%

Vendite dettaglio Spagna (YoY) in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Vendite dettaglio Spagna (YoY) in novembre
Spagna, Vendite dettaglio in novembre su base annuale (YoY) +6%, in aumento rispetto al precedente +3,9%.
Condividi
```