Martedì 30 Dicembre 2025, ore 13.06
Vendite dettaglio Spagna (YoY) in novembre
30 dicembre 2025 - 10.55
Spagna,
Vendite dettaglio in novembre su base annuale (YoY) +6%
, in aumento rispetto al precedente +3,9%.
