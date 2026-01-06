Milano
17:35
45.753
-0,20%
Nasdaq
22:00
25.640
+0,94%
Dow Jones
22:00
49.462
+0,99%
Londra
17:35
10.123
+1,18%
Francoforte
17:36
24.892
+0,09%
Martedì 6 Gennaio 2026, ore 23.50
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Germania, Prezzi consumo (MoM) in dicembre
Germania, Prezzi consumo (MoM) in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
06 gennaio 2026 - 14.30
Germania,
Prezzi consumo in dicembre su base mensile (MoM) 0%
, in aumento rispetto al precedente -0,2% (la previsione era +0,3%).
Condividi
Leggi anche
Prezzi consumo Francia (MoM) in dicembre
Prezzi consumo Spagna (MoM) in dicembre
Prezzi consumo Germania (YoY) in dicembre
Prezzi consumo Italia (MoM) in novembre
Altre notizie
Germania, Prezzi ingrosso (MoM) in novembre
Regno Unito, Prezzi consumo (MoM) in novembre
Unione Europea, Prezzi consumo (MoM) in novembre
Appuntamenti macroeconomici del 12 dicembre 2025
Appuntamenti macroeconomici: settimana dell'8 dicembre 2025
Spagna, Prezzi consumo (YoY) in dicembre
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto