Appuntamenti macroeconomici del 9 gennaio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Venerdì 09/01/2026
00:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 2,7%; preced. -3,5%)
02:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,7%)
02:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso -2%; preced. -2,2%)
06:00 Giappone: Leading indicator (atteso 110,4 punti; preced. 109,8 punti)
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 16,3 Mld Euro; preced. 16,9 Mld Euro)
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso -0,6%; preced. 1,8%)
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,2%)
08:45 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,4%)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. 1,2%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,6%; preced. 1,5%)
14:30 USA: Apertura cantieri (preced. 1,31 Mln unità)
14:30 USA: Permessi edilizi (preced. 1,33 Mln unità)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,5%; preced. 4,6%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 66K unità; preced. 64K unità)
14:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. -2,3%)
14:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. -8,5%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 53,5 punti; preced. 52,9 punti)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
