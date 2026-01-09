Appuntamenti macroeconomici del 9 gennaio 2026

(Teleborsa) - Venerdì 09/01/2026
00:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (atteso 2,7%; preced. -3,5%)
02:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,7%)
02:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (atteso -2%; preced. -2,2%)
06:00 Giappone
: Leading indicator (atteso 110,4 punti; preced. 109,8 punti)
08:00 Germania
: Bilancia commerciale (atteso 16,3 Mld Euro; preced. 16,9 Mld Euro)
08:00 Germania
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,6%; preced. 1,8%)
08:45 Francia
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,2%)
08:45 Francia
: Consumi familiari, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,4%)
09:00 Spagna
: Produzione industriale, annuale (preced. 1,2%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,6%; preced. 1,5%)
14:30 USA
: Apertura cantieri (preced. 1,31 Mln unità)
14:30 USA
: Permessi edilizi (preced. 1,33 Mln unità)
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,5%; preced. 4,6%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 66K unità; preced. 64K unità)
14:30 USA
: Permessi edilizi, mensile (preced. -2,3%)
14:30 USA
: Apertura cantieri, mensile (preced. -8,5%)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 53,5 punti; preced. 52,9 punti)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))