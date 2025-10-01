Milano 9:52
42.603 -0,29%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:52
9.392 +0,44%
23.811 -0,29%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 30/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 30/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Seduta trascurata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la giornata con un controllato +0,19%.

Lo status tecnico di breve periodo del CAC 40 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 7.929,4. Rischio di eventuale correzione fino al target 7.828,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 8.030.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```