Milano 20-nov
42.918 0,00%
Nasdaq 20-nov
24.054 -2,38%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 20-nov
9.528 0,00%
Francoforte 20-nov
23.279 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 20/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre

Seduta moderatamente positiva per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha chiuso in rialzo a 7.981,1.

Lo status tecnico del CAC 40 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7.899,9, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8.116,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7.818,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
