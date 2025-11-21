Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 20/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre
Seduta moderatamente positiva per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha chiuso in rialzo a 7.981,1.
Lo status tecnico del CAC 40 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7.899,9, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8.116,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7.818,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)