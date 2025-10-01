Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 18:14
24.722 +0,45%
Dow Jones 18:14
46.452 +0,12%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

Borsa: Milano avanza dello 0,53% alle 16:00

Il FTSE MIB scambia a 42.950,89 punti

Borsa: Milano avanza dello 0,53% alle 16:00
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,53%, con 42.950,89 punti alle 16:00.
