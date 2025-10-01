Enel aumenta di 285 MW capacità rinnovabile negli USA

Enel

(Teleborsa) -informa che la società interamente controllata Enel Green Power North America ("EGPNA") ha perfezionato un’operazione di swap con Gulf Pacific Power ("GPP").Per effetto del relativo accordo, spiega una nota, EGPNA ha incrementato la partecipazione in alcune società titolari di impianti eolici portandola al 51%; parallelamente, la società ha ceduto alcune partecipazioni di minoranza in impianti eolici e l’intera partecipazione in un impianto eolico di minore dimensione, versando un corrispettivo per cassa.Come conseguenza, Enel ha aumentato la propria capacità installata netta consolidata negli Stati Uniti di 285 MW per un corrispettivo netto per cassa di circa 50 milioni di dollari USA pagato da EGPNA, soggetto a un meccanismo di aggiustamento tipico per questo tipo di operazioni.Si stima che l’operazione avrà unordinario consolidato del Gruppo Enel pari a circa 50 milioni di dollari USA (equivalenti a circa 43 milioni di euro). L’operazione comporta un aumento dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo di circa 27 milioni di dollari USA (equivalenti a circa 23 milioni di euro).L'operazione, si legge, è in linea con la strategia di crescita della capacità di generazione da fonti rinnovabili del Gruppo Enel anche attraverso l’acquisizione di asset già in esercizio (Brownfield).La capacità rinnovabile consolidata installata netta totale di Enel in Nord America ammontava a 11.620 MW nel primo semestre del 2025.