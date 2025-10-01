Milano 15:43
42.941 +0,50%
Nasdaq 15:43
24.597 -0,06%
Dow Jones 15:43
46.389 -0,02%
Londra 15:43
9.427 +0,82%
Francoforte 15:43
24.055 +0,73%

Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Retail
Performance positiva per il comparto vendite al dettaglio europeo, che continua la giornata in aumento dell'1,08% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
```