Milano 9:55
42.600 -0,29%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:55
9.393 +0,46%
23.815 -0,28%

Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Media, che cresce senza forza

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Media, che cresce senza forza
L'Indice del settore Media europeo fa un piccolo salto in avanti dello 0,51%, portandosi a 314 punti.
Condividi
```