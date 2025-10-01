Francoforte: performance negativa per Hensoldt

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Hensoldt
, con una flessione del 3,63%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Hensoldt
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,59%, rispetto a -0,39% del Germany MDAX
).
Tecnicamente, Hensoldt
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 108 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 104,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 111,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)