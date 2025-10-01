Milano 9:56
Francoforte: performance negativa per Hensoldt

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Hensoldt, con una flessione del 3,63%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Hensoldt mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,59%, rispetto a -0,39% del Germany MDAX).


Tecnicamente, Hensoldt è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 108 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 104,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 111,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
