Francoforte: scambi in positivo per Aurubis

(Teleborsa) - Bene il produttore tedesco di rame
, con un rialzo dell'1,88%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aurubis
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico della big europea del rame
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 109,6 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 105,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 113,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)