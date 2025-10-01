Milano 12:57
Francoforte: scambi in positivo per Aurubis
(Teleborsa) - Bene il produttore tedesco di rame, con un rialzo dell'1,88%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aurubis rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico della big europea del rame è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 109,6 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 105,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 113,4.

