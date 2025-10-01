Milano 9:57
42.604 -0,28%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:57
9.391 +0,43%
23.819 -0,26%

Francoforte: si concentrano le vendite su Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Seduta in ribasso per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che mostra un decremento del 2,82%.
