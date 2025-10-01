Gartner scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT
, che esibisce una perdita secca del 7,63% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Gartner
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Gartner
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 257,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 235,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 280,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)