Gartner scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che esibisce una perdita secca del 7,63% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Gartner rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Gartner è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 257,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 235,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 280,4.

