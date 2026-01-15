New York: in calo Gartner

azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT

Gartner

S&P-500

Gartner

(Teleborsa) - Rosso per l', che sta segnando un calo del 2,91%.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 229,3 USD con area di resistenza individuata a quota 237,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 226,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)