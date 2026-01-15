Milano 17:35
New York: in calo Gartner

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che sta segnando un calo del 2,91%.

L'andamento di Gartner nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario tecnico di Gartner mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 229,3 USD con area di resistenza individuata a quota 237,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 226,6.

