Milano 30-set
42.725 0,00%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 30-set
9.350 0,00%
Francoforte 30-set
23.881 0,00%

Giappone, indici Tankan poco mossi nel terzo trimestre

Economia, Macroeconomia
Giappone, indici Tankan poco mossi nel terzo trimestre
(Teleborsa) - Poco mosso il sentiment tra le imprese giapponesi. È quanto emerge da sondaggio trimestrale dalla Bank of Japan. Nel terzo trimestre del 2025, l'indice Tankan relativo alle grandi imprese della manifattura è salito a 14 punti da 13, in linea con le attese degli analisti.

Quello delle grandi imprese non manifatturiere è rimasto a 34 punti (attese per 33), mentre quello delle piccole imprese manifatturiere resta a 1 punto (attese per 2). Da rilevare che un valore inferiore allo zero segnala che le imprese pessimiste sono più numerose di quelle ottimiste.
Condividi
```