Giappone, PIL (QoQ) nel terzo trimestre

Giappone, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
Giappone, PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) -0,4%, in calo rispetto al precedente +0,6% (la previsione era -0,6%).

