Milano 12:37
43.590 +0,16%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 12:37
9.721 +0,10%
Francoforte 12:37
24.028 +0,61%

Unione Europea, Occupazione (QoQ) nel terzo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Occupazione (QoQ) nel terzo trimestre
Unione Europea, Occupazione nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,2%, in aumento rispetto al precedente +0,1% (la previsione era +0,1%).
Condividi
```