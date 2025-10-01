Milano 12:58
42.790 +0,15%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 12:58
9.419 +0,74%
Francoforte 12:58
23.993 +0,47%

Londra: positiva la giornata per JD Sports Fashion

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per JD Sports Fashion
Balza in avanti il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,40%.
Condividi
```