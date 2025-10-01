Milano 9:59
42.612 -0,27%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:59
9.386 +0,38%
23.818 -0,26%

Madrid: in bella mostra Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: in bella mostra Solaria
Seduta decisamente positiva per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che tratta in rialzo del 3,90%.
Condividi
```