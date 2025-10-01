Madrid: in calo Indra

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che mostra un decremento del 2,15%.
L'andamento di Indra
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 37,91 Euro. Primo supporto visto a 36,83. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 36,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)