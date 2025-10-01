Milano 9:59
42.612 -0,27%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:59
9.386 +0,38%
23.818 -0,26%

Madrid: in calo Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: in calo Indra
Sottotono la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che passa di mano con un calo del 2,15%.
Condividi
```