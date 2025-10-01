Manovra, da salari a defiscalizzazione: documento Confindustria- sindacati

(Teleborsa) -sono le priorità diche lavorano a un documento condiviso da presentare al Governo in vista della manovra come emerso al termine del confronto tra il leader degli industriali,. Le parti hanno concordato di tenere incontri tecnici al fine di stilare il documento condiviso."Si è discusso di questo, di alcuni punti che per noi sono fondamentali per l'impresa e per i lavoratori - ha detto il leader degli industriali,al termine del confronto con i segretari generali delle tre confederazioni, che proseguirà nei prossimi giorni a livello tecnico - ricordo sempre che imprese e lavoratori per noi sono la stessa cosa". Orsini ha spiegato che tra le priorità c'è il tema del costo dell'energia "che può salire, visto che siamo vicini all'inverno. Sappiamo cheil prezzo dell'energia è collegato al gas, quindiauspichiamo che il disaccoppiamento e che questo decreto sull'energia arrivi il prima possibile perché ne abbiamo bisogno e per rendere competitive le nostre imprese. Altro capitolo è quello degli investimenti che per noi sono fondamentali. Quello che noi stiamo chiedendo e chiederemo, mi auguro insieme, è su un piano triennale che metta al centro gli investimenti per i medi o per i piccoli con meccanismi automatici. Non trascuriamo ovviamente il Sud". Orsini aggiunto che "si è parlato anche di salari, di fiscalizzazione ovviamenteanche dei salari e di rilanciare la competitività delle nostre imprese anche con i contratti di produttività""Abbiamo posto un problema preciso, che si chiama aumento dei salari. Quindi, a Confindustria abbiamo posto il tema del rinnovo dei contratti che sono aperti, a partire da quello dei metalmeccanici e delle telecomunicazioni". Così il leader della Cgil,, al termine del confronto tra Confindustria e sindacati. "Porre il tema del salario vuol dire chiedere un provvedimento che veda la defiscalizzazione degliaumenti dei contratti nazionali, che per noi va concentrata sui contratti nazionali e non su altri livelli. E vuol dire affrontare il problema anche del fisco, a partire dalla restituzione del fiscal drag e apartire dall'introduzione di un meccanismo automatico dirivalutazione delle detrazioni e delle aliquote.Contemporaneamente, abbiamo dato la disponibilità e siamo interessati a ragionare sul terreno degli investimenti. Poi abbiamo detto e condividiamo che c'è un tema sicuramente che si chiama anche costodell'energia per le imprese, ma c'è anche per le persone". Landini ha aggiunto che "vedremo se saremo nella condizione di trovare condivisione".Confindustria e sindacati "stanno proseguendo un cammino che ci deve condurre a un documento di sintesi rispetto a delle richieste da portare al governo", ha affermato la leader della Cisl,l termine dell'incontro. Quella dei salari per la Cisl è "un'emergenza". Fumarola a ricordato che tra i temi in discussione ci sono poi gli investimenti, il costo dell'energia e la defiscalizzazione dei premi e contratti di produttività. "Sarà fissato un calendario di incontri in sede tecnica per approfondire queste quattro macro aree - ha aggiunto - fermo restando che poi ogni organizzazione continuerà nella propria rivendicazione rispetto ai temi più sensibili. Noi parliamo da tempo di questo accordo sul lavoro che può essere un primo passo verso un patto della responsabilità che deve tenere dentro tutta una serie di altre questioni: sanità, previdenza, fisco, politiche industriali. Ognuno poi declinerà le ulteriori questioni, ma è importante se si riesca a trovare una sintesi tra le parti""L'incontro è andato bene bene. C'è stata una discussione utile che non si faceva con Confindustria da tanto tempo": così il leader della Uil,al termine del confronto imprese-sindacati. "Confindustria e Cgil Cisl e Uil - ha detto - ritengono di poter presentare al governo proposte condivise nella prossima manovra, di cui però non abbiamo ancora notizie. Abbiamo identificato quattro punti; energia, investimenti, salari e defiscalizzazione". Su queste priorità "ragioneremo nelle prossime ore. Abbiamo parlato dei temi che a noi stanno più a cuore, in modo particolare dello scenario che abbiamo di fronte rispetto alle politiche industriali. Tra noi ci sarà una consultazione permanente e vedremo Queste priorità in un documento condiviso"