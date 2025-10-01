New York: allunga il passo Biogen

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia biotecnologica americana
, che tratta in rialzo del 7,57%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Biogen
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,17%, rispetto a +0,56% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Biogen
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 154 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 144. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 164,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)