New York: allunga il passo Biogen

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia biotecnologica americana, che tratta in rialzo del 7,57%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Biogen mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,17%, rispetto a +0,56% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Biogen rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 154 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 144. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 164,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
