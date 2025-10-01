New York: allunga il passo Biogen

compagnia biotecnologica americana

Biogen

Biogen

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la, che tratta in rialzo del 7,57%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,17%, rispetto a +0,56% dell').Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 154 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 144. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 164,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)